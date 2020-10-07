85,74BİST1.154-0.60EURO9.150.09USD7.790.01ALTIN472.20-1.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yol haritası çiziliyor
    ABONE OL
    07.10.2020 - 00:03 |

    Yol haritası çiziliyor

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor.

    Yol haritası çiziliyor

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile bir araya gelen Başkan Soyer, “Amacımız projeleri ilçe belediyelerimiz ile öncelik sıralamasına göre planlamak ve bir yol haritası oluşturmak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    6 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı paylaşıldı! Türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika detayları...

    Sıradaki Haber