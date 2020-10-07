Yol haritası çiziliyor

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile bir araya gelen Başkan Soyer, “Amacımız projeleri ilçe belediyelerimiz ile öncelik sıralamasına göre planlamak ve bir yol haritası oluşturmak” dedi.