Yol kenarlarına yerel ürün satış yeri önerisi

Toplantıda, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, CHP’li belediyelerden karayolu kenarlarına yerel ürün satış yerleri yapmalarını ve tağşişli zeytinyağı satışının önlenmesi için denetim yapmalarını istedi. Özer, ziyaret anısına üzerinde Hekatomnos Anıtmezarı Lahiti’nden bir görüntü olan tabak armağan etti.