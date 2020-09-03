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    03.09.2020 - 00:01 |

    Yol kenarlarına yerel ürün satış yeri önerisi

    CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Sayar Özcan, Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut Demirel ile CHP’li bazı belediye meclisi üyeleri Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

    Yol kenarlarına yerel ürün satış yeri önerisi

    Toplantıda, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, CHP’li belediyelerden karayolu kenarlarına yerel ürün satış yerleri yapmalarını ve tağşişli zeytinyağı satışının önlenmesi için denetim yapmalarını istedi. Özer, ziyaret anısına üzerinde Hekatomnos Anıtmezarı Lahiti’nden bir görüntü olan tabak armağan etti.

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