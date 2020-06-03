Yola iki kat yatırım

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında son bir yılda yol yenileme çalışmaları için 11 ton, lokal tamiratlar için de 5 bin ton asfalt kullandı, toplam 11 kilometre serim yaptı. Aynı süreçte 81 bin metrekare parke taş yenilendi, 14 bin metrekarelik tamirat yaptı. Nisan ayından bu yana yenilenen beton yol 7 bin metrekare, gerçekleştirilen tamirat de 500 metrekare oldu. Aynı süreçte 12 bin metrekare bordür yapıldı. Başkan Mustafa İduğ, “Yol yatırımlarımızı iki katına çıkaracağız” dedi.