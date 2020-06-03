03.06.2020 - 07:00 |
Yola iki kat yatırım
Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında son bir yılda yol yenileme çalışmaları için 11 ton, lokal tamiratlar için de 5 bin ton asfalt kullandı, toplam 11 kilometre serim yaptı
Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında son bir yılda yol yenileme çalışmaları için 11 ton, lokal tamiratlar için de 5 bin ton asfalt kullandı, toplam 11 kilometre serim yaptı. Aynı süreçte 81 bin metrekare parke taş yenilendi, 14 bin metrekarelik tamirat yaptı. Nisan ayından bu yana yenilenen beton yol 7 bin metrekare, gerçekleştirilen tamirat de 500 metrekare oldu. Aynı süreçte 12 bin metrekare bordür yapıldı. Başkan Mustafa İduğ, “Yol yatırımlarımızı iki katına çıkaracağız” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.