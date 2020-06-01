01.06.2020 - 00:03 |
Yolculuklar başladı
Manisa’nın da içerisinde yer aldığı şehirlerarası seyahat yasağı bugün sona erdi. Büyükşehir, seyahat edeceklerin güvenliği için il ve ilçelerdeki tüm otobüs terminallerini önceden dezenfekte etti. Girişlerde vatandaşın vücut sıcaklığı ölçülüyor. Maske takma zorunluluğuna dikkat ediliyor.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız