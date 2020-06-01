Yolculuklar başladı

Manisa’nın da içerisinde yer aldığı şehirlerarası seyahat yasağı bugün sona erdi. Büyükşehir, seyahat edeceklerin güvenliği için il ve ilçelerdeki tüm otobüs terminallerini önceden dezenfekte etti. Girişlerde vatandaşın vücut sıcaklığı ölçülüyor. Maske takma zorunluluğuna dikkat ediliyor.