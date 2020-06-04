Yoldan tasarruf

Yol Yapım İşleri Dairesi Başkanlığını kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede sadece sıcak asfalt, sathi kaplama ve yol bakım ve onarım işlerinde 100’ün üzerinde personelle çalışıyor. Yıl içerisinde yapılması planlanan işler için petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde bitüm-astar alımı gerçekleştirerek depolarını dolduran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl asfalt sezonunda ton fiyatı 6 bin liraya kadar çıkan bitüm-astarın tonunu bin 223 liraya mal etti. Depolarında yer açıldıkça alım yapmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ortalama bir ton maliyeti 3 bin 500 lira olan bitüm-astarın tonunu bu yıl ortalama 2 bin 250 liraya mal edecek. Böylelikle yol yapım işlerinde bu yıl yaklaşık olarak 30 milyon lira kar elde edilecek.



Belediye üretiyor



Ayrıca Büyükşehir, köprü ve üst geçitlerde kullanılan korkuluklarla sahillerdeki soyunma-giyinme kabinleri ve mazgallar başta olmak üzere birçok kent mobilyasının üretimini yaparak yılda yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi atölyelerinde, tecrübeli ustalar tarafından tamamen el işçiliğiyle üretilen malzemeler hem belediyeye tasarruf hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, imkanların el verdiği ölçüde kendi atölyelerinde üretime devam edeceklerini söyledi, “Bütçeyi idareli bir şekilde kullanarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz” dedi.