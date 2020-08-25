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    25.08.2020 - 07:00 |

    Yollar, daha modern görünüme kavuştu

    Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım ve bordür döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Yollar, daha modern görünüme kavuştu

    Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım ve bordür döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bademler, Sıra, Kuşçular, Zeytinler, Karapınar Mevkii, Kadıovacık, Rüstem ve Gülbahçe mahallelerinde yürütülen çalışmalarda 12 bin 500 metrekare kilit parke ve 2 bin metrekare bordür döşemesi yapıldı. Kaymakam ve Başkan Vekili Önder Can, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Urla için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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