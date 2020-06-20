20.06.2020 - 00:01 |
Yollar ve binalar bakımdan geçiyor
Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarınadevam ediyor. Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak’ta bulunan Dalbahçe bağlantı yolu üzerinde menfez yerleştirme ve köprü yapım çalışmaları ile Ömer Seyfettin Sokak’taki Güllüdere Deresi yan yollarının açılması ve Yayla Mahallesi’ne giden yol bağlantısının imar planına uygun olarak düzenlenmesi gerçekleştiriyor.
Sinirli Mahallesi’ndeki köy kahvesi ile Şehitler Mahalle Muhtarlığı’nın boyama çalışmaları da tamamlandı.