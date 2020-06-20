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    HaberlerEge Haberleri Yollar ve binalar bakımdan geçiyor
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    20.06.2020 - 00:01 |

    Yollar ve binalar bakımdan geçiyor

    Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarınadevam ediyor. Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak’ta bulunan Dalbahçe bağlantı yolu üzerinde menfez yerleştirme ve köprü yapım çalışmaları ile Ömer Seyfettin Sokak’taki Güllüdere Deresi yan yollarının açılması ve Yayla Mahallesi’ne giden yol bağlantısının imar planına uygun olarak düzenlenmesi gerçekleştiriyor.

    Yollar ve binalar bakımdan geçiyor

    Sinirli Mahallesi’ndeki köy kahvesi ile Şehitler Mahalle Muhtarlığı’nın boyama çalışmaları da tamamlandı.

    Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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