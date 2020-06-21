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    HaberlerEge Haberleri Yolları kazmanın sırası değil
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    21.06.2020 - 00:03 |

    Yolları kazmanın sırası değil

    İşletmelersezon açılınca başlanan çalışmalara tepkili

    Yolları kazmanın sırası değil

    Çeşme’de İZSU tarafından başlatılan çalışmaların sezona denk geldiğini belirten esnaf tepki gösterdi. Altyapı çalışmalarının pandemi döneminde değil sezonda yapılmasına anlam veremediklerini belirten otel işletmecisi Aslı Çatıkkaş, “Zaten ekonomik olarak sıkıntı çeken bizim gibi işletmeler sezonu beklerken, 15 Haziran’da kanal çalışması ile karşılaştık. Rezervasyon yaptıran müşterilerimiz bir gün kalıp çıkıyorlar. Türkiyede turizmin Antalya ve Bodrum ile birlikte üç markasından biri olan Alaçatı’da yapılan bu çalışmalar Türk turizmine darbedir” dedi. KAHRAMAN DURAK DHA

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