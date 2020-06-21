Yolları kazmanın sırası değil

Çeşme’de İZSU tarafından başlatılan çalışmaların sezona denk geldiğini belirten esnaf tepki gösterdi. Altyapı çalışmalarının pandemi döneminde değil sezonda yapılmasına anlam veremediklerini belirten otel işletmecisi Aslı Çatıkkaş, “Zaten ekonomik olarak sıkıntı çeken bizim gibi işletmeler sezonu beklerken, 15 Haziran’da kanal çalışması ile karşılaştık. Rezervasyon yaptıran müşterilerimiz bir gün kalıp çıkıyorlar. Türkiyede turizmin Antalya ve Bodrum ile birlikte üç markasından biri olan Alaçatı’da yapılan bu çalışmalar Türk turizmine darbedir” dedi. KAHRAMAN DURAK DHA