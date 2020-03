Yolun sonu şampiyonluk

Bülent Buda: Dördüncü sıraya oturdular. Bu takım ulaştığı doğrultuyla ve yakaladığı devamlılıkla Play Off’ta oynayacak. Elbette yalpalama ya da savrulma olmayacak. Ayaklar yere sağlam basacak. Amaçta bir eksilme olmayacak. Sevgili başkanlarına bir üst ligi sonunda armağan edecekler, kuşkum yok. Başarının sevinci ve gururuyla da kendileriyle övünecekler. Evet, soluklarımızı tutarak başarıyı belgeledikleri o son maçı bekliyoruz.



Fatih Tanfer: 1928 Bucaspor, Tokat deplasmanından üç puanı alıp harika bir başarı elde etti. 1928 Bucaspor’da pozitif olan şey, tüm takımın mücadele ediyor olması. Çok paslı ve doğru oynayıp gücünü sahaya yansıtıyor. İnançları da üst düzeyde. İkinci yarının başından itibaren onlara olan inancım ve güvenim her hafta artıyor. Çünkü takımın futbol zekası üst düzeyde. Oyuncuların ve takım halinde hepsinin etkinliği, başarı için büyük katkı sağlıyor. Kısacası güçlü bir takım oldular. Yeter ki hırs ve mücadele güçleri eksilmesin. Bu yolun sonu, bu performansla 2. Lig olmalıdır.



Mehmet Demirtaş: 1928 Bucaspor’a sezonun ilk 90 dakikasından itibaren inanıyorduk. Özellikle ligin ikinci yarısında yaptıkları atakla bizleri mahcup etmiyorlar. Ligin ara döneminde takıma katılan ve giden isimler sonucu tam bir takım kimliği oluşturdular. Savaşarak yollarına tam gaz devam ediyorlar. Buca, camia olarak her yaş kategoride iddialı olan ve Türk futboluna hizmet eden bir kulüp. Onlara yakışan çok daha fazlası.



Rehavete kapılma Kaf Kaf



Bülent Buda: Deplasmandan alınan bir puan iyi gibi görünüyor. İyi de rakip de 12. sırada. Karşıyakalı oyuncular gol atmada zorlanıyorlar. Oysa bu maçlar, kazanılmalı. Kazanmak da gol atınca oluyor. İyi de “Yemedik” diyebilirler. Ama sağlam bir yanıt olmaz. Haftaya İzmir’de rakip de ligin dibinde. Hafife almadan, ciddi oynamak lazım. Son haftalar yaklaşırken, üç puanlar çok önemli ve değerli.



Fatih Tanfer: Karşıyaka için Elazığ BLD deplasmanının, rakibinin düşme hattında olması ve alt sıraların puanlarının birbirlerine çok yakın olması nedeniyle zor geçeceği belliydi. Bence çok önemli bir puan aldı ve beşinci sıraya yerleşti. Ancak Büyükçekmece’nin, Fethiye deplasmanında üç puanı almasıyla Play Off yarışı iyice kızıştı. Bu hafta evinde oynayacağı Payasspor maçının önemi arttı. Karşıyaka’nın müthiş itici gücü olan, muhteşem taraftarının olmaması elbette önemli bir problem. Futbolcuların, “Kalan maçlarda kazanmak için rakiplerinden daha fazla mücadele edeceksin” düşüncesini gerçekleştirmesi şarttır.



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka, son dört haftada tam dokuz puan kaybetti. Bu, çok ciddi bir rakam. Kaybedilen puanları hesaba katacak olursak, Play Off biletini haftalar öncesinden cebine koyup rahat bir şekilde ligi noktalayacaklardı. Kayıplara rağmen hala potadalar. Ancak önlerinde çok zorlu bir fikstür var. Son altı mücadelede Turgutluspor, Fethiye ve Derincespor gibi rakiplerle karşılaşacaklar. Tam seri yakalamışken kadroda küçük değişiklikler yaşandı. Bu yaşanan değişiklikler takımı daha çok olumsuz yönde etkilemiş gibi duruyor. Özellikle gol yollarında bir tıkanıklık var. Bundan sonra daha fazla savaşmaya, daha çok mücadele etmeye ihtiyaç var. Hedefe maç maç ilerlemeniz ve bu taraftarı güldürmeniz şart.



Son düdüğe kadar durmak yok!



Bülent Buda: Yedinci sıraya gerilediler. Çok açık söylüyorum. Böylesine yalpalama, gelgit ortamında sorunlar ve de yine sorunlar ile boğuşup ne denli iyi takım olursanız olun çok zordur devamlılığı yakalamak. Eğer sorunlar bünyenizi sarıp işlevsiz kılıyorsa o takım o görünümle sadece sezonun bitmesini bekler. Futbolda bizim mahallede genellikle olay budur. Böyle sürmektedir.



Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, Osmaniyespor deplasmanından bir puanı aldı ve 40 puanla yedinci sıraya yerleşti. Beşinci sıradaki Muğlaspor ile bir puanlık fark var. Haftalarca liderliğini alkışladığımız Nazilli, hiç olmazsa Play Off’a kalmalıdır diye temennide bulunuyoruz. Futbol böyle bir şey. Bu hafta rakip şampiyon Karacabey. Play Off’ta mücadele etmeyi istiyorsanız üç puan şarttır.



Mehmet Demirtaş: Nazilli, bu hafta da galibiyeti ıskaladı. Takım içinde yaşanan sorunlar, yeşil sahaya da yansıyor. Sezona çok iyi başlasalar da birden tepetaklak oldular. Yönetimsel sorunlar olmasa gidişatı kesinlikle daha iyi olacaktı. Her olumsuz tabloya rağmen savaşmaya ve kendilerini kanıtlamaya devam edeceklerdir.



TEK HEDEF PLAY OFF



Bülent Buda: Takımın ligin bitimine değin zihinsel ve de fiziksel iyi durumda kalmasının önemi büyük. Üç puanlı oyunda kalan maç sayısına bakarak her şey olası gibi hikayelere yönelmeden, şöyle diyebilmemiz akılcı olacak, “Ligin iki en güçlü, en iyi takımlarından biri doğrudan, öteki de Play Off oynayarak bir üst lige çıkacak. Bu takımların ilki Samsunspor, ikinci Manisa FK.” Durum bu kadar açık ve somut. Peki kardeşim ya öyle olmazsa? Olmayabilir. Eğer amaçtan uzaklaşan, onu yeterince algılayamayan bir karakteriniz varsa, yani tutarlı ve inatçı değilseniz, her şey olabilir.



Fatih Tanfer: Manisa FK, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 2-1 kazandı ve moral buldu. Tecrübeli oyuncuların oyunu iyi okuması, sahada doğru yer alması, en önemlisi oyun aklını sahaya yansıtması, Manisa FK adına bir avantajdı. Gelecek adına umut verdiler. Tekrarı okuyucularımı sıkabilir ama öngörümde ısrarcıyım. Play Off yarışı için fiziksel ve mental açıdan her geçen gün daha iyi organize olmuş güçlü ve kararlı bir Manisa FK’nın oluştuğuna inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK, kazanmaya alışmış olsa da rakibi Samsunspor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Durum böyle olunca aradaki puan farkı da erimiyor. Ne yazık ki Manisa FK’nın liderlik koltuğunda yaptığı hataları Samsunspor yapmıyor ve galibiyet serisine devam ediyor. Onların en büyük şanssızlığı, Samsunspor gibi kaliteli; kulüp olarak da son derece tecrübeli bir ekiple aynı ligde savaşıyor olmaları. Manisa FK, elindeki çok büyük fırsatı harcadı. Artık tek bir hedef var, o da Play Off. Lig bitimine değin kaç puan toplanabilirse toplanacak ve daha sonra ki aşamada hedef Play Off şampiyonluğu olacak.



Yarıştan kopmak yok!



Bülent Buda: Hedef Play Off. Bu yolculuklarda ufak tefek kazalar da olacaktır. Bu kez yenemedikleri takım, öyle zayıf görünümlü değil. Rakiplerinin yarışmacı bir kimliği var. Haftaya da sıkı bir maç oynayacaklar. Hem de rakibin sahasında. Onlar içeri de dışarı da ayırt etmeksizin yarışın içinde kalabilme becerisi gösteriyorlar. Bir kez daha tekrarlıyorum. Onlar iyi, kaliteli takım.



Fatih Tanfer: Turgutluspor, evinde Derincespor’u yense rakibinin iki puan önüne geçecekti. Turgutluspor’un, Derince’den bir maçı eksik olduğu düşünülürse, yine de ikincilik avantajı var. Büyük bir aksilik olmazsa Play Off yarışının içerisinde olacak. Ancak, inişli çıkışlı grafiğinin başarıya endeksli bir hale gelmesi şarttır. Çünkü biz, Turgutluspor’u seyrederken keyif alıyoruz. Bu bir gerçek. Başarıyı devam ettireceklerine inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Turgutluspor, iyi oynadığı mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Oyunun geneline bakıldığında kazanmaya yakın taraf Kasaba’ydı. Maçın içerisinde iki pozisyon vardı ki çok tartışıldı. Bu hafta hakemlerden yakınan takımlar kervanına bir de Turgutluspor ekibi katıldı. İlk yarıda Onur Garip’in düşürüldüğü bir pozisyon, penaltı kokuyordu. Ardından ikinci yarıda kale alanı içerisinde rakip takım Derincesporlu futbolcular topa elle müdahale etti. Saha içi ve saha dışı her türlü faktöre rağmen ben onların sezon sonunda bir üst lige çıkacaklarına inananlardanım.