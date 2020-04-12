12.04.2020 - 00:00 |
‘Yolun sonu şampiyonluk’
Altay’a devre arasında transfer olan stoper Abdülhamit Yıldız, siyah beyazlı takımı Süper Lig’e taşıyacaklarına inandığını vurguladı.
Daha önce 2011-12’de Kasımpaşa’da Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadığını, aynı duyguları Altay’da da hissettiğini ifade eden deneyimli savunmacı, “Tesislerimizde tam bir aile ortamı var. Yolun sonundaki şampiyonluklar işte böyle geliyor” diye konuştu. Abdülhamit, “Bireysel çalışmalar yapıyorum ama yarın lig başlayacak olsa birçok futbolcu sıkıntıya girer ve 90 dakikayı çıkaramaz. Maçlar tekrar başladığında kim iyi hazırlanmışsa Süper Lig’e o yükselir. Takım olarak tek hedefimiz Süper Lig’e yükselmek. Taraftarımızı da çok özledim” dedi.
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