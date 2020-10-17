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    17.10.2020 - 07:00 |

    Yönetim işbaşında

    AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’nde tek listeyle seçimi kazanan Hatice Yeliz Karataş ve üyeler görevlerine başladı.

    Yönetim işbaşında

    AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’nde tek listeyle seçimi kazanan Hatice Yeliz Karataş ve üyeler görevlerine başladı. Karataş, “İnanıyoruz ki, çok kısa süre içerisinde adalet arayışımızda önemli aşama kat edeceğiz. Bundan da zaten bütün Çeşme halkı bilgi sahibi olacak. Her yerde, her kapıyı çalarak, her eli sıkarak, her vatandaşı dinleyerek gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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