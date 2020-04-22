Yönetim kurulu online toplandı

AK Parti İzmir İl Başkanılığı salgın döneminde çalışmalarını eskisi gibi aralıksız sürdürüyor. Başkan Kerem Ali Sürekli, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını da internet üzerinden gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Süreci değerlendiren Sürekli, “Hem vatandaşın imdadına koşuyouz. hem de rutin işlerimizi sürdürüyoruz” dedi.