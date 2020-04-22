BİST97.6190 EURO7,57-0,01USD6,980,01ALTIN377,45-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yönetim kurulu online toplandı
    ABONE OL
    22.04.2020 - 07:00 |

    Yönetim kurulu online toplandı

    AK Parti İzmir İl Başkanılığı salgın döneminde çalışmalarını eskisi gibi aralıksız sürdürüyor. Başkan Kerem Ali Sürekli, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını da internet üzerinden gerçekleştirdi.

    Yönetim kurulu online toplandı

    AK Parti İzmir İl Başkanılığı salgın döneminde çalışmalarını eskisi gibi aralıksız sürdürüyor. Başkan Kerem Ali Sürekli, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını da internet üzerinden gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Süreci değerlendiren Sürekli, “Hem vatandaşın imdadına koşuyouz. hem de rutin işlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

    Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Sıradaki Haber