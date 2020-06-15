Yöresel kebaptan tatmadan gitmeyin

Denizli’ye gelenler, geleneksel yöntemlerle servis edilen, çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilen bu yöresel lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmıyor. Kebap ustası Emrah Yasin Kaya, “Herhangi bir katkı maddesi ve baharat bulunmaz. Piştikten sonra satırlarla ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyoruz” dedi. l DHA