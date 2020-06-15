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    HaberlerEge Haberleri Yöresel kebaptan tatmadan gitmeyin
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Yöresel kebaptan tatmadan gitmeyin

    DENİZLİ’DE, kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen kebabı, yöre halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

    Yöresel kebaptan tatmadan gitmeyin

    Denizli’ye gelenler, geleneksel yöntemlerle servis edilen, çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilen bu yöresel lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmıyor. Kebap ustası Emrah Yasin Kaya, “Herhangi bir katkı maddesi ve baharat bulunmaz. Piştikten sonra satırlarla ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyoruz” dedi. l DHA

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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