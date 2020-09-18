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    18.09.2020 - 00:03 | | HASAN AKYILDIZ DHA

    Yöresel tatlar Zeytin Park’ta

    Yöresel tatlar Zeytin Park’ta

    Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nca yaklaşık bir yıl önce Yatağan’da temeli atılan, bölgede ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan ‘Zeytin Park’ın yapımında sona gelindi. Yaklaşık 3 dönümlük arazi üzerine kurulan parkta yaşları 400 ila 700 arasında değişen 6 zeytin ağacı bulunuyor. Alana, Muğla yöresine ait bir bina inşaa ettiklerini ve coğrafi işaret alan ürünlerin sergileneceğini belirten oda meclis Başkanı Hüseyin Kurözcan, “Zeytinyağımız, Datça bademimiz, eriştelerimiz, Muğla saraylısı, Muğla köftesi, Kavaklıdere cevizi, çam balı, Bodrum mandalinası gibi ürünlerimiz yer alacak. Milas, Fethiye, Bodrum, Marmaris ticaret ve sanayi odalarımızın da ürünleri olacak” dedi.

    Kuruözcan, ürünlere Türkiye ve yurtdışında da vatandaşın ulaşılması için ‘Al ver’ adlı internet sitesinin de faaliyete geçtiğini belirtti.

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