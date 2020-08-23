Yorgancılar’dan Tiryaki’ye tebrik

Tiryaki’nin, “Kültür Politikasının Uluslararası Ekonomi Politiği: İstanbul’da Devlet Kaynaklı ve Kredi Odaklı Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkisinin Eleştirel Bir Analizi” sunumunu Youtube üzerinden tüm dünyanın izlediğini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Uluslararası katılıma açık, ‘Konferans Bilimsel Komitesi’nin’ seçimiyle sunum yapmaya hak kazananların katıldığı bu önemli etkinlikte, hem reel sektörde bir görevde bulunan hem de akademik anlamda bu tür girişimlerde bulunan Tiryaki’nin yer alması, bölge ve ülke ekonomimizin geleceği için umut verici. Bilimsel veriler ışığında hareket etmeyen ve temellendirilemeyen ekonomiler ne yazık ki ileriye gidemiyor” dedi.