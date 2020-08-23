23.08.2020 - 00:03 |
Yorgancılar’dan Tiryaki’ye tebrik
İzmir iş dünyasının genç kuşak temsilcilerinden Tiryakiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tiryaki, UNESCO bünyesinde düzenlenen Uluslararası Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı’nda, yüzlerce eser arasından seçilen makalesinin sunumunu yaptı.
Tiryaki’nin, “Kültür Politikasının Uluslararası Ekonomi Politiği: İstanbul’da Devlet Kaynaklı ve Kredi Odaklı Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkisinin Eleştirel Bir Analizi” sunumunu Youtube üzerinden tüm dünyanın izlediğini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Uluslararası katılıma açık, ‘Konferans Bilimsel Komitesi’nin’ seçimiyle sunum yapmaya hak kazananların katıldığı bu önemli etkinlikte, hem reel sektörde bir görevde bulunan hem de akademik anlamda bu tür girişimlerde bulunan Tiryaki’nin yer alması, bölge ve ülke ekonomimizin geleceği için umut verici. Bilimsel veriler ışığında hareket etmeyen ve temellendirilemeyen ekonomiler ne yazık ki ileriye gidemiyor” dedi.