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    HaberlerEge Haberleri Yörüklerin yolları tescilleniyor
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    31.08.2020 - 00:01 |

    Yörüklerin yolları tescilleniyor

    Yörüklerin yolları tescilleniyor

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yürütülen projeyle Yörüklerin göç yolları ve bu yollar üzerindeki eserler belirlenecek. Seydikemer Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yörük Türkmen Araştırmaları Merkezi (YÖRTÜMER) ve Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu iş birliğiyle Seydikemer’de, Yörük göç yolları ve bu yollar üzerindeki eserlerin tespit edilmesi amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) destekleriyle çalışma başlatıldı. MSKÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Gökçe, Yörüklerin göç yollarını tespit ederek hem kültüre hem de turizme kazandırmak istediklerini söyledi. l AA

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