Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi sitesinden yayınlanan yazısındaki ifadeleri ile emeklilik sinyali verdi.

‘Tohum attım, filiz çıkardım’

Başkan Özkan, “Futbolcu yetiştirmek hobi falan değil. Felsefesi olan, sistemli, planlı, programlı, hedefli, uzun soluklu, süreç odaklı başlı başına ciddi bir üretim işi. Evet, yaşım 65. Emekliliğe başlama yaşı” ifadelerine yer verdi. Altınordu Başkanı Özkan, “Herkes bizi pohpohluyor ama kapalı kapılar ardında, ‘Yapılacak iş değil. Ben o parayla 3 defa Süper Lig’e çıkardım’ diyorlar. Haklılar da. Bakın Süleyman Hurma arkadaşımız Karagümrük’ü Süper Lig’e çıkardı, paraya kavuştu işte. Ben tutturmuşum, ‘İyi birey, iyi vatandaş’. Diğerleri kötü mü kardeşim. Yoruldum be, gerçekten yoruldum. Artık kabullendim. Dönüştürmek öyle 25-30 yılda yapılacak bir iş değilmiş. En az 100 senelik bir işmiş. Ben ne yaptım, tohum attım, filiz çıkardım. Bundan sonrasına toplum karar verecek. Biraz dinleneyim. Biraz nadasa yatayım. Biraz da kendime çekidüzen vereyim. Evet gençler, bir şeyleri değiştireceksek, birlikte değiştireceğiz. Artık anladım. Selam ve sevgilerimle, Seyit Mehmet Özkan. Altınordu Arması Yediemini” ifadelerine yer verdi.