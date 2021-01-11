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    HaberlerEge Haberleri YouTube’da Yurt fırtınası esecek
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    11.01.2021 - 00:03 |

    YouTube’da Yurt fırtınası esecek

    Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, 2021 yılında YouTube’a özel hazırladığı içeriklerle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

    YouTube’da Yurt fırtınası esecek

    Yurt, kendine ait YouTube kanalı için toplamda 23 şarkı hazırladı. Günler süren çekimlerin prodüksiyon aşamasında 50 kişi görev aldı. İlk akustik videosunun 15 Ocak’ta yayına gireceğini belirten Yurt, “Akustik canlı performanslarım çok sevildi. Kendi YouTube kanalımda takipçilerimle güzel bir etkileşim yakaladık. İki haftada bir yeni şarkı paylaşacağım. Profesyonel bir ekiple, kaliteli bir çalışmaya imza attık” dedi.

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