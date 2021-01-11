YouTube’da Yurt fırtınası esecek

Yurt, kendine ait YouTube kanalı için toplamda 23 şarkı hazırladı. Günler süren çekimlerin prodüksiyon aşamasında 50 kişi görev aldı. İlk akustik videosunun 15 Ocak’ta yayına gireceğini belirten Yurt, “Akustik canlı performanslarım çok sevildi. Kendi YouTube kanalımda takipçilerimle güzel bir etkileşim yakaladık. İki haftada bir yeni şarkı paylaşacağım. Profesyonel bir ekiple, kaliteli bir çalışmaya imza attık” dedi.