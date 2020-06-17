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    HaberlerEge Haberleri Yücel’den Ayyıldız’a teşekkür
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Yücel’den Ayyıldız’a teşekkür

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Eskişehir’e atanan Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti, İzmir’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

    Yücel’den Ayyıldız’a teşekkür

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Eskişehir’e atanan Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti, İzmir’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Ziyarette, Yücel’e İl Başkan yardımcıları Özcan Durmaz ve Saniye Fıçı da eşlik etti. Yücel, Ayyıldız’ın özellikle kurumlar arası uyuma, kentin huzuruna yönelik çabalarının önemli olduğunu kaydetti, “İzmir, kendisini her zaman yaptığı hizmetler ve olumlu tavrıyla hatırlayacaktır” dedi. Yücel, Vali Ayyıldız’a Atatürk tablosu hediye etti.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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