Yücel’den Ayyıldız’a teşekkür

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Eskişehir’e atanan Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti, İzmir’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Ziyarette, Yücel’e İl Başkan yardımcıları Özcan Durmaz ve Saniye Fıçı da eşlik etti. Yücel, Ayyıldız’ın özellikle kurumlar arası uyuma, kentin huzuruna yönelik çabalarının önemli olduğunu kaydetti, “İzmir, kendisini her zaman yaptığı hizmetler ve olumlu tavrıyla hatırlayacaktır” dedi. Yücel, Vali Ayyıldız’a Atatürk tablosu hediye etti.