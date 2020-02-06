06.02.2020 - 01:56 |
Yücel’e tam destek
İzmir’de 37’inci CHP İl Kongresi 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
Kongreye sayılı günler kala 30 ilçe başkanı bir araya geldi, mevcut İl Başkanı Deniz Yücel’e tam destek verdiklerini söyledi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.