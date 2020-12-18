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    HaberlerEge Haberleri Yukarıköy’de değişim başladı
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Yukarıköy’de değişim başladı

    İzmir Valiliği ile Narlıdere Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek Yukarıköy Dış Cephe Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi için çalışmalar başladı.

    Yukarıköy’de değişim başladı

    İzmir Valiliği ile Narlıdere Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek Yukarıköy Dış Cephe Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi için çalışmalar başladı. İskeleler kuruldu, ilk adımlar atıldı. İlçenin tarihi güzelliğini gelecek nesillere aktarmak üzere hazırlanan proje kapsamında, Yukarıköy’deki 80 yapının dış cephe yenileme ve onarım çalışmaları aslına uygun olarak yapılacak. Pencere ve kapı dekorasyonlarıyla boyama işleri elden geçirilecek. Yukarıköy Meydanı da yenilenecek. Projenin tamamlanmasıyla mahallenin İzmir’in yeni çekim merkezi haline geleceğini söyleyen Başkan Ali Engin, “Yukarıköy’ü nasıl koruyabiliriz, güzelleştirebiliriz ve gelecek nesillere aktarabiliriz diye planlıyorduk. Bütçenin yüzde 60’ını İzmir Valiliğimiz, yüzde 40’ını da belediyemiz karşılayacak.
    Vatandaşlarımız da memnun, bizler de mutlu ve umutluyuz. Amacımız bu kültürel varlığın gelecek nesillere aktarılması ve Narlıdere’de yaşamaya devam etmesi” diye konuştu.

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