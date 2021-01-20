YUKARIŞAMLI’YA MAHALLE KONAĞI

Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak planlanan Yukarışamlı Mahalle Konağı’nın inşası devam ediyor. İçerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık odası, sağlık odası, tuvaletler ve mutfak olacak mahalle konağının bahçe düzenlemesi de belediye tarafından gerçekleştirilecek. Konak inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Avni Örki, “Konak vasıtasıyla doktorumuz artık daha hijyenik ortamda sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Muhtarımız da görevini bu konakta yapacak. Bunun yanında tabi ki çeşitli kurslar, toplantılar ve çocuklarımıza farklı eğitimler düzenlenecek” diye açıkladı.