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    HaberlerEge Haberleri Yukatel Denizlispor’da sakatlar iyileşiyor
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    22.03.2020 - 00:00 |

    Yukatel Denizlispor’da sakatlar iyileşiyor

    Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle tüm lig müsabakalarının ertelenmesi Yukatel Denizlispor’da sakatlara yaradı.

    Yukatel Denizlispor’da sakatlar iyileşiyor

    Süper Lig’de son 3 maçından 7 puan toplayan yeşil siyahlılarda tedavileri süren 8 oyuncunun, liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde tamamen iyileşeceği bildirildi. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey’in evde tedavilerini sürdürdüğü ve bu oyuncuların takıma döneceği açıklandı. Denizlispor’un ligin tekrar başlangıcında deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmak istediği bildirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun, bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarını belirtti. Herkesin kurallara ve tavsiyelere uyması gerektiğini anlatan deneyimli teknik adam, “Lig başlayana kadar herkes kendine ve sevdiklerine dikkat etmek zorunda. Salgın belasından ülkemiz kurtulacak. Bizlere düşen görevler var. Millet olarak kendimize iyi bakacağız” dedi.

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