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    HaberlerEge Haberleri Yüksek faturaya çözüm buldular
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    06.10.2020 - 00:03 |

    Yüksek faturaya çözüm buldular

    Yüksek faturaya çözüm buldular

    Uşak’ta aynı noktadan dalgıç pompayla çıkardıkları suyu kullanan Ulubey’e bağlı Hasköy ile Karahallı’ya bağlı Kırkyaren köylerinin muhtarları, su pompasının yüksek gelen elektrik faturalarına çözüm aramaya başladı. Muhtarlar, pompanın bulunduğu bölgeye 400 bin liralık yatırımla güneş paneli kurdu, elektrik faturasında yüzde 70 düşüş sağladı.

    Karahallı Kaymakamı Ahmet Gülderen, “Günlük 120 kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu tür projelerin tüm köylerde yaygınlaşmasını umut ediyoruz” dedi. Hasköy Muhtarı Hüseyin Bayoğlu da, “Suyu metreküp başına 5 liradan 2.5 liraya düşürdük” diye konuştu. Kırkyaren Muhtarı Nadir Çakır ise paneller sayesinde pompanın gündüz saatlerinde maliyetsiz çalıştığını ifade etti. -MEHMET ÇALIK AA

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