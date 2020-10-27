Yüksek lisansa binlerce başvuru geldi

Bu yıl lisans ve ön lisans programları yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Ege Üniversitesi’nde, lisansüstü başvuru sayısında büyük artış yaşandı. Programlara 7 bin 233 kişi başvurdu. Lisans eğitimlerini yeni bitirmiş mezunlarımızın yanı sıra; İzmir başta olmak üzere çeşitli illerden kamu ve özel sektör mensuplarının da ilgi gösterdiğini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu büyük aileye katılan genç bilim insanları ile birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmek, kalite çıtamızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.