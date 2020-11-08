Yüksek Teknoloji yine ilk beşte

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2019 yılı performans değerlendirme sonuçları açıklandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ilk 5’te yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ilk 5’te yer alan araştırma üniversitelerine ek bütçe tahsis etti.

YÖK, konuyla ilgili olarak, “Her yıl araştırma üniversitelerinin performanslarına dair raporlar kamuoyuyla paylaşılırken bu sonuçlara göre bazılarının düşük performansları dolayısıyla araştırma vasfını kaybedebileceği, adayken üstün performansları nedeniyle araştırma üniversiteliğine yükselebileceği bir süreç kurgulandı” açıklamasını yaptı.

Dördüncü sırada

2017 ve 2018 yıllarında ilk üç ODTÜ, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji olarak sıralandı, 2019 yılında ikinciliğe İstanbul Teknik Üniversitesi yükseldi, Boğaziçi Üniversitesi üçüncü, İYTE dördüncü sırada yer aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Raporu her yıl kamuoyuyla paylaşarak yükseköğretim sistemimizin gelişimine dair verilere ulaşılmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.