BİST118.4850.00EURO7.770.06USD6.860.05ALTIN393.970.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yunanistan’a gitmek isterken yakalandılar
    ABONE OL
    07.07.2020 - 07:00 |

    Yunanistan’a gitmek isterken yakalandılar

    MENDERES’TE, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 sığınmacı yakalandı.

    Yunanistan’a gitmek isterken yakalandılar

    MENDERES’TE, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 sığınmacı yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu’nda Yunanistan’a geçmek için hazırlık yapan sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede yapılan kontrollerde 36 Kongo, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2 Afganistan uyruklu 42 sığınmacı yakalandı. Bir lastik bot ve motor ele geçirildi. Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güneş bebek mucizesi

    Güneş bebek mucizesi

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Sıradaki Haber