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    HaberlerEge Haberleri Yunus Emre Camisi’ne bakım ve onarım
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Yunus Emre Camisi’ne bakım ve onarım

    Turgutlu Belediyesi ekipleri Yunus Emre Camisi tuvaletlerinin temizlik ve dezenfekte, bakım ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

    Yunus Emre Camisi’ne bakım ve onarım

    Turgutlu Belediyesi ekipleri Yunus Emre Camisi tuvaletlerinin temizlik ve dezenfekte, bakım ve tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Yunus Emre Camisi tuvaletlerinin basında yer alan görüntüleri hepimizi oldukça rahatsız etti. Camilerimizin bu şekilde gündeme gelmemesi için Turgutlu Belediyesi olarak adımımızı attık. Daha güzel bir Turgutlu için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

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