Yunus Emre, ismini alan ilçede anılacak

UNESCO, 2021 yılını Yunus Emre’ye adadı. Türkiye’de de 2021 İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi. Ünlü Türk düşünürü vefatının 700. yılında Manisa’da ve adını aldığı Yunusemre ilçesinde anılacak. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, amaçlarının gelecek nesillere başta Yunus Emre olmak üzere Anadolu’da yaşamış öğretileriyle dünyaya ışık tutan Türk düşünürlerini tanıtmak olduğunu kaydetti.