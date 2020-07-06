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    HaberlerEge Haberleri Yunus Emre Kültür Parkı hayran bıraktı
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    06.07.2020 - 00:06 |

    Yunus Emre Kültür Parkı hayran bıraktı

    Yunus Emre Kültür Parkı hayran bıraktı

    Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı konuk etti. Yunusemre’nin prestij projeleri arasında yer alan ve Manisa turizmine önemli katkı sağlayacak Yunus Emre Kültür Parkı’nda Yılmaz’ı ağırlayan Çerçi, “İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam El Sanatları Atölyesi, Müze, Misafirhane, Kafeterya, seyir terasları, oyun ve spor alanlarından oluşan projenin kente vizyon kattı” dedi. Projeye hayran kalan Yılmaz ise, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’deydik. Program dönüşü sevgili dostum Mehmet Çerçi’yi de ziyaret ettik. Bulunduğumuz alan gerçekten hayranlık uyandırıyor. Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.

    Yunus Emre Kültür Parkı hayran bıraktı

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çerçi, günün anısına Yılmaz’a tablo hediye etti. 

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