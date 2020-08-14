Yunusemre Belediyesi istihdama katkı veriyor

Son olarak Uğur Beton Fabrikası aradığı özellikleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Meclis Lokali’nde mülakat gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Çerçi, belediye olarak işçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren birimin birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduğunu belirtti.