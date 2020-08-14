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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre Belediyesi istihdama katkı veriyor
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    14.08.2020 - 00:01 |

    Yunusemre Belediyesi istihdama katkı veriyor

    Yunusemre Belediyesi, oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşa yardımcı oluyor. Birime başvuranların formları sistemde toplanıyor ve daha sonra firmalara yönlendiriliyor

    Yunusemre Belediyesi istihdama katkı veriyor

    Son olarak Uğur Beton Fabrikası aradığı özellikleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Meclis Lokali’nde mülakat gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Çerçi, belediye olarak işçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren birimin birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduğunu belirtti.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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