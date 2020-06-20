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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre, meyve üssü olmak istiyor
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    20.06.2020 - 00:03 |

    Yunusemre, meyve üssü olmak istiyor

    Kırsal kalkınma çalışmalarına önem veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağyenice Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik arazisinde kurduğu anaç meyve bahçesi ile bölgeyi üretim üssü yapacak.

    Yunusemre, meyve üssü olmak istiyor

    Bahçenin aşılama çalışmalarında kullanılacağını belirten Başkan Mehmet Çerçi, “Armuttan cevize, bademden şeftaliye aklınıza gelecek pek çok meyve ağacı bulunuyor. Bütün ağaçlarımız damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Aşı örnekleriyle bütün civardaki meyve ağaçlarının aşılanması sağlanacak, verim yüksek oranlarda artacak” dedi.

    Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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