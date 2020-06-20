20.06.2020 - 00:03 |
Yunusemre, meyve üssü olmak istiyor
Kırsal kalkınma çalışmalarına önem veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağyenice Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik arazisinde kurduğu anaç meyve bahçesi ile bölgeyi üretim üssü yapacak.
Bahçenin aşılama çalışmalarında kullanılacağını belirten Başkan Mehmet Çerçi, “Armuttan cevize, bademden şeftaliye aklınıza gelecek pek çok meyve ağacı bulunuyor. Bütün ağaçlarımız damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Aşı örnekleriyle bütün civardaki meyve ağaçlarının aşılanması sağlanacak, verim yüksek oranlarda artacak” dedi.