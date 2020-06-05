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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’de Antep fıstığı
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    05.06.2020 - 00:05 |

    Yunusemre’de Antep fıstığı

    Yunusemre’de Antep fıstığı

    Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı’nda hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri meyvelerini vermeye başladı. Aşılama ve fidan desteği ile Antep Fıstığı yetiştiren üreticiler, Gaziantep’ten yoğun talep alıyor. Bugüne kadar 300 bin göz aşılama yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Çerçi, “Bölgemizde yetişen Antep fıstığı yoğun talep görüyor. Destek olmak amacıyla Antep fıstığı kavlatma makinesi de satın aldık. Ağaç tarımını bu bölgelerde geliştirip gelir kapısı açmak istiyoruz” dedi.

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