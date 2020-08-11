11.08.2020 - 07:00 |
Yunusemre’de gençlere tercih desteği başladı
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) tercih hareketliliği başladı.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) tercih hareketliliği başladı. Hem eğitim hem de tercih sürecinin iyi geçtiğini belirten öğrenciler, “İyi ki YEGEM’e gelmişim. Öğretmenlerimiz hep çok ilgili. Yunusemre Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.