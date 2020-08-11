Yunusemre’de gençlere tercih desteği başladı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) tercih hareketliliği başladı. Hem eğitim hem de tercih sürecinin iyi geçtiğini belirten öğrenciler, “İyi ki YEGEM’e gelmişim. Öğretmenlerimiz hep çok ilgili. Yunusemre Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.