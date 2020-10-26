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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’de hizmetler 2021’de hız kazanacak
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Yunusemre’de hizmetler 2021’de hız kazanacak

    Yunusemre’de hizmetler 2021’de hız kazanacak

    Yunusemre Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşiminde, 1992 yılında Şırnak’ta şehit edilen Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz’ın ismi Yenimahalle’de bir sokağa verildi.

    Toplantıda 2021 Performans Programı, 2021 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli oy birliği ile kabul edilirken; 2021 Mali Hazırlık Bütçesi AK Parti ve MHP’nin kabul, İYİ Parti ve CHP’nin çekimser oyuyla meclisten geçti. 2021 yılında hizmetlere hız kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Çerçi, pandeminin bir an önce geçmesini diledi.

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