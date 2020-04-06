Yunusemre’de tezgahlar altı gün boyunca açık

İlçede Karaköy pazaryerinde pazartesi ve çarşamba günleri, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda salı ve cuma günleri, Laleli pazaryerinde cumartesi günü, Horozköy ve Muradiye pazaryerinde pazar günü pazar kurulacak. Pazaryerine alışveriş yapmaya gelen esnaf ve vatandaşın maske takmaları zorunlu olacak. Belirlenen giriş çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar kapatılacak. Pazaryerinde sürekli aynı sayıda vatandaş bulunmasına özen gösterilecek.