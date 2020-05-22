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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’de yardım eli
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    22.05.2020 - 00:02 |

    Yunusemre’de yardım eli

    Yunusemre’de yardım eli

    Yunusemre Belediyesi, koronavirüs dolayısıyla mesai gözetmeksizin çalışıyor. Spil Mahallesi’nde belediye ekipleri ile birlikte erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına katılan Başkan Mehmet Çerçi, vatandaşlardan kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için açıklanan tedbirlere uymalarını istedi. Başkan Çerçi, “Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak” dedi. Ayrıca belediye, ilçedeki kuaför ve berberleri dezenfekte etti.

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