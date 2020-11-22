Yunusemre’de yüzde 20 zam sevinci

Üç yılı kapsayan sözleşme gereği belediye çalışanları yaklaşık yüzde 20 zam alacak. Birinci yıl yüzde 20, yan sosyal yardımlara yüzde 30; 2’nci yıl yüzde 10 ve enflasyon farkı; 3’üncü yıl ise yüzde 8 ve enflasyon farkı verilecek.



Yeni imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Mehmet Çerçi, “900 civarındaki personelimizi ilgilendiren görüşmeleri tamamladık. Onlar için yapabileceğimizin azamisini yaptık. Mesai arkadaşlarımızdan da halkımıza karşı daha fazla güleryüz, daha fazla gayret, daha fazla çalışma bekliyoruz” diye konuştu. Üyelerini enflasyona ezdirmediklerini belirten Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil de “Yunusemre Belediyesi şirketi olan MAYEB AŞ. ile 2 aydır süren toplu iş sözleşmemiz, mutlu son ile imzalanmış oldu. İşçi dostu olduğunu gösterdiği için başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.