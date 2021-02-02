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    02.02.2021 - 00:01 |

    Yunusemreli 23 judocu siyah kuşağa terfi etti

    Online teori sınavında başarılı olan Yunusemre Belediyespor’un 23 judocusu, Yener Kahyalar Judo Salonu’nda yapılan uygulama sınavında siyah kuşağa geçmek için ter döktü.

    Yunusemreli 23 judocu siyah kuşağa terfi etti

    Sınava 14 kız, 9 erkek sporcu katılırken; 12 kız sporcu 1.’dan, 2 kız sporcu 3.’dan, 9 erkek sporcu da 1.’dan sınavında performans gösterdi. Sporcuların sınav görüntüleri kaydedilerek Judo Federasyonu’nun resmi sitesine yüklendi. Yüklenen görüntüler, Judo Federasyonu Sınav Komisyonu tarafından incelendi. Açıklanan sonuçta Yunusemre Belediyesporlu 23 sporcu da başarılı oldu. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın siyah kuşak alması bizleri sevindirdi. Sporcularımızda emeği geçen başta antrenörleri olmak üzere tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederiz” diye konuştu.

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