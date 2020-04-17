17.04.2020 - 00:00 |
Yunusemreli badmintoncular çalışmalara ara vermiyor
Tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle toplu çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları antrenmanlarını evde yapıyor.
Antrenörlerinin online bağlantısı rehberliğinde spor yapan badminton takımı sporcularına en büyük desteği aileleri veriyor. Kendileri ve sevdikleri için sokağa çıkma yasağına uyduklarını belirten sporcular, vatandaşlara da çağrıda bulunarak onlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.
New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.