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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli badmintoncular çalışmalara ara vermiyor
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    17.04.2020 - 00:00 |

    Yunusemreli badmintoncular çalışmalara ara vermiyor

    Tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle toplu çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları antrenmanlarını evde yapıyor.

    Yunusemreli badmintoncular çalışmalara ara vermiyor

    Antrenörlerinin online bağlantısı rehberliğinde spor yapan badminton takımı sporcularına en büyük desteği aileleri veriyor. Kendileri ve sevdikleri için sokağa çıkma yasağına uyduklarını belirten sporcular, vatandaşlara da çağrıda bulunarak onlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

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