Yunusemreli badmintoncular çalışmalara ara vermiyor

Antrenörlerinin online bağlantısı rehberliğinde spor yapan badminton takımı sporcularına en büyük desteği aileleri veriyor. Kendileri ve sevdikleri için sokağa çıkma yasağına uyduklarını belirten sporcular, vatandaşlara da çağrıda bulunarak onlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.