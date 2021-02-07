Yunusemreli Bera babasının izinde

Profesyonel futbolcu olarak yıllarca futbol oynayan, şu anda Yunusemre Belediyespor Kulübü Futbol Altyapı U12 Takımı’nın antrenörlüğünü yapan Mehmet Akif Kengel’in oğlu olan Ömer Bera futbolu çok seviyor. Çocuğunun spor sevgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Baba Mehmet Akif Kengel, “Ben 9 yaşından 30 yaşına kadar Manisaspor, Menemen, Altınordu, Gümüşhane, Yunusemre Belediyespor’da futbol oynadım. 3 yıldır da Yunusemre Belediyespor Kulübü’nde altyapı antrenörlüğü yapıyorum. Ömer Bera’yı futbolu seçmesi için hiç zorlamadım. Kendisi 2 yıldır hiç kaçırmadan idmanlara katılıyor ve futbolu çok seviyor. Oğlumuzun sporu ve futbolu seçmesi ailece bizleri çok mutlu etti. Yunusemre Belediyespor’da spor yapmaktan da çok mutlu. İnşallah bu yolda ilerler” dedi.