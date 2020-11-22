BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli Gamze’nin en büyük destekçisi anneannesi
    ABONE OL
    22.11.2020 - 00:01 |

    Yunusemreli Gamze’nin en büyük destekçisi anneannesi

    Yunusemre Belediyesporlu judocu Gamze Yağmur Kavşut’un anneannesi Aysel Uygur, torununun 7 yıldır tüm judo idmanlarını takip ediyor.

    Yunusemreli Gamze’nin en büyük destekçisi anneannesi

    Gamze’nin en büyük destekçisi olan Uygur, turnuvaları kaçırmadığını ifade ederek, ”7 yıldır yaz-kış, yağmur-çamur demeden kesintisiz judo idmanlarına torunum Gamze Yağmur ile sürekli geliyorum. Benim anne ve babalara tavsiyem çocuklarımıza muhakkak bir spor dalı ile uğraşmasını sağlamaları. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Yunusemre Belediyesor Kulübü’ne, antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi. Gamze Yağmur Kavşut ise, “En büyük destekçim anneannem. Üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı-21 Kasım! Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı-21 Kasım! Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

    60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

    Sıradaki Haber