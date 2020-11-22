Yunusemreli Gamze’nin en büyük destekçisi anneannesi

Gamze’nin en büyük destekçisi olan Uygur, turnuvaları kaçırmadığını ifade ederek, ”7 yıldır yaz-kış, yağmur-çamur demeden kesintisiz judo idmanlarına torunum Gamze Yağmur ile sürekli geliyorum. Benim anne ve babalara tavsiyem çocuklarımıza muhakkak bir spor dalı ile uğraşmasını sağlamaları. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Yunusemre Belediyesor Kulübü’ne, antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi. Gamze Yağmur Kavşut ise, “En büyük destekçim anneannem. Üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.