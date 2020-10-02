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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli kadınlar spor salonuna kavuştu
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Yunusemreli kadınlar spor salonuna kavuştu

    Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kadınlar için hazırlanan spor salonu hizmete açıldı.

    Yunusemreli kadınlar spor salonuna kavuştu

    Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kadınlar için hazırlanan spor salonu hizmete açıldı. Zumba, pilates, step, fitness, aerobik ve kişiye özel programın yer aldığı salona kadınların ilgisi ise oldukça yoğun. Sporseverler, hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.00-17.00 saatleri arasında Antrenör Zarife Tok eşliğinde form tutuyor. Tüm kadınları sağlıklı kalmaya davet eden Tok, “Salonumuz sporseverlerin yoğun ilgisiyle doldu. Onların sağlıklı ve mutlu bir yaşama merhaba diyebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

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