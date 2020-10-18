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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli kadınlar, spordan kopmuyor
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    18.10.2020 - 00:00 |

    Yunusemreli kadınlar, spordan kopmuyor

    Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Millet Çarşısı içerisindeki spor salonu, haftanın 6 günü hizmet vermeyi sürdürüyor.

    Yunusemreli kadınlar, spordan kopmuyor

    İlginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Antrenör Damla Delibaşlar, kadınları merkeze üye olmaya davet etti, “Merkezimiz yeni açılmasına rağmen kadınların ilgisi büyük. Pandemi nedeniyle tüm kurallara riayet ediyoruz. Seanslara ateş ölçümü yaptıktan sonra üyelerimizi alıp, her seans sonrası havalandırma ve dezenfekte edilen makineler ile devam etmekteyiz. Birebir özel reformer pilates derslerimizde kişiye özel programlar ile seviye seviye ilerleyip incelip sıkılaşmaya, kaslarımızı kuvvetlendirip esnetmeye devam ediyoruz” dedi.

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