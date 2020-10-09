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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli Kardelen antrenmanlara başladı
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    09.10.2020 - 07:00 |

    Yunusemreli Kardelen antrenmanlara başladı

    Yunusemre Belediyespor’un geçtiğimiz aylarda ameliyat olan milli judocusu Kardelen Öztürk, dinlenme döneminin ardından antrenmanlarına başladı.

    Yunusemreli Kardelen antrenmanlara başladı

    Yunusemre Belediyespor’un geçtiğimiz aylarda ameliyat olan milli judocusu Kardelen Öztürk, dinlenme döneminin ardından antrenmanlarına başladı. Spora dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Öztürk, “Ameliyatım çok başarılı geçti. Tüm doktorlarıma teşekkür ederim. Şimdi daha çok çalışarak inşallah kulübümü başarılı bir şekilde temsil edeceğim” dedi.

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