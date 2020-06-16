Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle çalışmalarına yaklaşık 2,5 aydır ara veren Yunusemre Belediyesporlu tenis sporcuları, tüm kurallara dikkat ederek ilk çalışmasını bireysel olarak yaptı. Barış Alanı Spor Kompleksi’ndeki çalışmalar hafta içi pazartesi ve cuma Günleri 17.00-20.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.