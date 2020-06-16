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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı

    Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle çalışmalarına yaklaşık 2,5 aydır ara veren Yunusemre Belediyesporlu tenis sporcuları, tüm kurallara dikkat ederek ilk çalışmasını bireysel olarak yaptı.

    Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı

    Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle çalışmalarına yaklaşık 2,5 aydır ara veren Yunusemre Belediyesporlu tenis sporcuları, tüm kurallara dikkat ederek ilk çalışmasını bireysel olarak yaptı. Barış Alanı Spor Kompleksi’ndeki çalışmalar hafta içi pazartesi ve cuma Günleri 17.00-20.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.

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