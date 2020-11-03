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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli yıldızlar kupada ikinci oldu
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    03.11.2020 - 00:01 |

    Yunusemreli yıldızlar kupada ikinci oldu

    Yunusemre Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı, Cumhuriyet Turnuvası final maçında karşılaştığı Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamladı.

    Yunusemreli yıldızlar kupada ikinci oldu

    Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-13’lük skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci seti 16-25’lik skorla eşitleyen Yunusemre Belediyespor, uzatma setini 17-15 kaybetti. Maçı 2-1 mağlup kapatan Yunusemre Belediyespor turnuvada ikinci oldu.

     

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