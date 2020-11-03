Yunusemreli yıldızlar kupada ikinci oldu

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-13’lük skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci seti 16-25’lik skorla eşitleyen Yunusemre Belediyespor, uzatma setini 17-15 kaybetti. Maçı 2-1 mağlup kapatan Yunusemre Belediyespor turnuvada ikinci oldu.