18.03.2020 - 00:00 |
Yunusemre’nin gençleri Gölmarmara’ya bileniyor
2 grupta 8 takımın mücadele edeceği 1. Amatör Küme U19 liginin Play Off maçlarında Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı, da A grubunda Turgutlu Gençlikgücü, Salihlispor ve Gölmarmaraspor ile mücadele ediyor.
Mavi beyazlı takım, üçüncü maçında cuma günü saat 15.00’da Gölmarmaraspor’u ağırlayacak. Mücadele Ertuğrul Dillek Spor Tesisleri’nde oynanacak.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.