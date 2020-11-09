Yunusemre’nin sultanları kupayı istiyor

Cumhuriyet Kupası’nda tüm maçlarını kazanan Yunusemreli filenin sultanlarının, 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Cumhuriyet Kupası gençler final müsabakası İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Yunusemreli yıldız sultanların kategorisinde ikinci olduğu Cumhuriyet Kupası gençler final müsabakasında Yunusemre Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile bugün saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Yunusemreli voleybolcuların hedefi, kupayı evlerine götürmek.