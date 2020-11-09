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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’nin sultanları kupayı istiyor
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    09.11.2020 - 00:01 |

    Yunusemre’nin sultanları kupayı istiyor

    Yunusemre Belediyespor Kulübü genç voleybolcuları, Cumhuriyet Kupası’nda gözünü şampiyonluğa dikti.

    Yunusemre’nin sultanları kupayı istiyor

    Cumhuriyet Kupası’nda tüm maçlarını kazanan Yunusemreli filenin sultanlarının, 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Cumhuriyet Kupası gençler final müsabakası İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Yunusemreli yıldız sultanların kategorisinde ikinci olduğu Cumhuriyet Kupası gençler final müsabakasında Yunusemre Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile bugün saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Yunusemreli voleybolcuların hedefi, kupayı evlerine götürmek.

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