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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’ye övgü
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    08.08.2020 - 00:03 |

    Yunusemre’ye övgü

    Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ağırladı.

    Yunusemre’ye övgü

    Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de belediyenin güzel projelere imza atığını belirten Karadeniz, Çerçi ve ekibini kutladı. Çerçi de, kente artı değer katacak her türlü çalışmaya destek vermekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Çerçi ve Karadeniz daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı ve Yunus Emre Millet Çarşısı’nı gezdi. Projeler hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, kente vizyon katan eserleri çok beğendiğini belirtti.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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