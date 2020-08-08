Yunusemre’ye övgü

Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de belediyenin güzel projelere imza atığını belirten Karadeniz, Çerçi ve ekibini kutladı. Çerçi de, kente artı değer katacak her türlü çalışmaya destek vermekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Çerçi ve Karadeniz daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı ve Yunus Emre Millet Çarşısı’nı gezdi. Projeler hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, kente vizyon katan eserleri çok beğendiğini belirtti.